Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки девятого этапа

В чешском Нове Место пройдет второй подряд этап Кубка мира.

С 11 по 14 марта в Нове Место пройдет 9-й этап Кубка мира по биатлону 2020-2021. Чехия будет принимать второй подряд этап КМ. В рамках девятого этапа запланировано проведение шести гонок. Расписание девятого этапа 11 марта 18.25. Спринт, мужчины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU 12 марта 18.30. Спринт, женщины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU 13 марта 15.40. Гонка преследования, мужчины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU 18.25. Гонка преследования, женщины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU 14 марта 11.25. Смешанная эстафета Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", официальный сайт IBU 14.40. Одиночная смешанная эстафета Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", официальный сайт IBU Кубок мира по биатлону 2020-2021: общий зачет У мужчин в общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Бе (955 очков). Его ближайшие преследователи - еще два представителя Норвегии Стурла Легрейд (922) и Тарьей Бе (763).

У женщин на первом месте в общем зачете идет норвежка Тирил Экхофф (923 очка), которая опережает свою соотечественницу Марте Олсбю Ройселанд (843) и шведку Ханну Эберг (798).

Лучшими среди украинцев в общем зачете являются Дмитрий Пидручный (27-е место) и Юлия Джима (19-е место). Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter