Тирил Экхофф лидирует в общем зачете у женщин / фото REUTERS

С 11 по 14 марта в Нове Место пройдет 9-й этап Кубка мира по биатлону 2020-2021. Чехия будет принимать второй подряд этап КМ.

В рамках девятого этапа запланировано проведение шести гонок.

Расписание девятого этапа

11 марта

18.25. Спринт, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

12 марта

18.30. Спринт, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

13 марта

15.40. Гонка преследования, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

18.25. Гонка преследования, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

14 марта

11.25. Смешанная эстафета

Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

14.40. Одиночная смешанная эстафета

Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

Кубок мира по биатлону 2020-2021: общий зачет

  • У мужчин в общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Бе (955 очков). Его ближайшие преследователи - еще два представителя Норвегии Стурла Легрейд (922) и Тарьей Бе (763).
  • У женщин на первом месте в общем зачете идет норвежка Тирил Экхофф (923 очка), которая опережает свою соотечественницу Марте Олсбю Ройселанд (843) и шведку Ханну Эберг (798).
  • Лучшими среди украинцев в общем зачете являются Дмитрий Пидручный (27-е место) и Юлия Джима (19-е место).

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Автор: Антон Дударь