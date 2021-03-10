С 11 по 14 марта в Нове Место пройдет 9-й этап Кубка мира по биатлону 2020-2021. Чехия будет принимать второй подряд этап КМ.
В рамках девятого этапа запланировано проведение шести гонок.
Расписание девятого этапа
11 марта
18.25. Спринт, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
12 марта
18.30. Спринт, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
13 марта
15.40. Гонка преследования, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
18.25. Гонка преследования, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
14 марта
11.25. Смешанная эстафета
Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
14.40. Одиночная смешанная эстафета
Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
Кубок мира по биатлону 2020-2021: общий зачет
- У мужчин в общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Бе (955 очков). Его ближайшие преследователи - еще два представителя Норвегии Стурла Легрейд (922) и Тарьей Бе (763).
- У женщин на первом месте в общем зачете идет норвежка Тирил Экхофф (923 очка), которая опережает свою соотечественницу Марте Олсбю Ройселанд (843) и шведку Ханну Эберг (798).
- Лучшими среди украинцев в общем зачете являются Дмитрий Пидручный (27-е место) и Юлия Джима (19-е место).
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