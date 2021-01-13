Сергей Стаховский впервые с 2016 года прошел сито квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) триумфально прошел квалификацию Открытого чемпионата Австралии по теннису, которая в этом году проходила в Дохе (Катар).

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35-летний киевлянин в финале отбора обыграл 19-летнего австралийца Дейна Суини. Стаховский одержал волевую победу. Проиграв первый сет, Сергей нашел в себе силы переломить ход встречи и сделать камбэк.

Australian Open (Доха). Финал квалификации

Сергей Стаховский (Украина) - Дейн Суини (Австралия) - 2:6, 6:3, 6:1

Напомним, что Стаховский впервые с 2016 года примет участие в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

В мужской сетке на турнирах "Большого шлема" представители Украины не выступали с "Ролан Гаррос-2019".

Квалификация украинцев на Australian Open-2021: главное

Леся Цуренко (№146 WTA) остановилась в шаге от участия в основной части турнира. После двух побед над австралийкой Иванной Попович (№362 WTA) и нидерландкой Лесли Керкхове (№176 WTA), Леся не смогла одолеть россиянку Людмилу Самсонову (№127 WTA), проиграв ей оба сета.

Ангелина Калинина (№163 WTA) проиграла спортсменке из Словении Кате Юван (№104 WTA) и выбыла из соревнований.

Дарья Снигур (№221 WTA) была разгромлена американкой Кэти Макнэлли (№121 WTA).

Катарина Завацкая (№118 WTA) хорошо начала свое выступление, преодолев сопротивление гражданки Дании Клары Таусон (№152 WTA) со счетом 2-0. Однако, далее в напряженном поединке проиграла 1-2 первой ракетке Индии Анките Райне (№180 WTA) и выбыла из турнира.

Илья Марченко (№215 ATP) в первом матче квалификации прекратил борьбу, не взяв ни одного сета. Его обыграл бельгиец Киммер Копеянс (№175 ATP).

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Автор: Budrin Artem