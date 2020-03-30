Поддерживающий "ЛНР" боец UFC захотел получить биометрический паспорт в Украине

Никита Крылов, который ранее хотел получить российский паспорт, надеется попасть в Украину.

Боец UFC Никита Крылов, который является уроженцем Луганской области и живет в Москве, заявил о желании получить биометрический загранпаспорт в Украине.

Об этом Крылов сказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"У меня загранпаспорт закончился. Но и в целом я давно не был в Киеве. Где-то с 2016 года. Мне бы хотелось повидаться со старыми товарищами, зайти в зал, где я тренировался, пообщаться с тренерами. Меня ж все равно связывают теплые чувства со многими людьми", - сказал Крылов.

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"У меня есть еще один загранпаспорт. Но сейчас в Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе. У меня и виза американская закончилась, так что мне в Украину надо попасть еще и за этим. Визу продлить. Так что надеюсь попасть туда скоро, но из-за карантина пока никуда не поехать", - добавил боец.

Крылов также подчеркнул, что хотел получить российский паспорт, но не вышло.

"Затея с российским паспортом? Она слетела пока. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении".

"Я по факту не из Украины сейчас и не из России", - также сказал Крылов.

Стоит отметить, что ранее боец UFC заявлял о желании получить российское гражданство, выражал готовность воевать на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также получить их паспорт и выступать под их флагом.

В частности, Крылов говорил: "У меня были мысли взять оружие, но те мои знакомые, которые варятся в этом ежедневно, отговорили меня от этой идеи", а также: "Если наши республики будут признаны, появятся паспорта "ДНР" и "ЛНР", то при таком раскладе я буду первым стоять в очереди за этим паспортом".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в российском клубе признались, что хотели, чтобы футболист Александр Зинченко получил паспорт РФ.