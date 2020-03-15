Одноклубник украинского баскетболиста в НБА заразился коронавирусом

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Баскетболист клуба НБА "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

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Об этом сообщил авторитетный баскетбольный инсайдер Шамс Чарания в Twitter.

Информацию об одном заражении в команде ранее сообщала и пресс-служба клуба, но имя игрока не называлось. В настоящий момент у центрового нет симптомов заболевания, но он находится под наблюдением.

Вуд является одноклубником украинского баскетболиста Святослава Михайлюка.

Игрок "Детройта" стал третьим баскетболистом НБА, у которого был найден коронавирус. Ранее COVID-19 был официально подтвержден у Руди Гобера и Донована Митчелла из "Юты".

УНИАН также сообщал о том, что в НБА приняли решение остановить сезон после того, как заболел Гобер, который шутил над паникой вокруг коронавируса.