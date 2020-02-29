Госпитализирован мужчина: этап Кубка мира по биатлону находится под угрозой срыва из-за коронавируса

Решение будет принято уже на следующей неделе.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место может не состояться из-за китайского коронавируса.

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Об этом сообщает Nordic Magazine.

По информации источника, в городе уже госпитализирован мужчина с симптомами смертельного заболевания, однако диагноз пока не подтвержден. Он недавно вернулся из Италии, где от вируса погибло уже более 20 человек.

Мэр Нове-Место Михал Шмарда сообщил, что окончательное решение о проведении этапа Кубка мира будет принято уже в начале следующей недели.

Чешский этап запланирован на 5-8 марта.

Напомним, коронавирус начал распространяться из Китая. В настоящий момент от эпидемии уже скончалось более 2500 человек. Вирус уже пришел в Европу - Италия стала четвертым крупнейшим в мире очагом заболевания.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина завоевала первое золото на чемпионате Европы по биатлону.