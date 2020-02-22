"Вломились в 6 утра": полиция провела обыск в номере российского биатлониста на ЧМ в Италии

У чемпиона мира Александра Логинова изъяли телефон и компьютер.

Итальянская полиция провела обыски в номере российского биатлониста Александра Логинов в Антхольце, где в эти дни проходит чемпионат мира.

Логинов подтвердил информацию про обыски в его совместном номере с другим биатлонистом Евгением Гараничевым. По его словам, обыск прошел в 6 утра.

"Спали с Евгением, проснулись от того, что к нам вломились. Они сами открыли дверь. Сразу забрали винтовки, видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришел компетентный переводчик - наш менеджер Екатерина. Перевели документы, которые они привезли, это был запрос от IBU. Какое-то недоверие от них", - рассказал Логинов телеканалу "Матч ТВ".

По словам биатлониста, у него забрали "компьютер, личные вещи, телефон":

"Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но это же личное. В 2020 году это необходимо для жизни".

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"Ничего не предъявляли. Это все очень сильно расстраивает. Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог, Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому", - также сказал Логинов, добавив, что "мы не сломаемся".

Обыск также был проведен в машине Логинова и у тренера российской сборной Александра Касперовича.

Ситуацию прокомментировал президент Федерации биатлона России Владимир Драчев:

"Это заявление в полицию от Международного союза биатлонистов (IBU), чтобы провели проверку, почему Александр Касперович находится в команде России, так как у него была найдена не его аккредитация. Вместе с этим просят проверить его дальнейшие шаги по Александру Логинову. Сейчас будем разбираться, при чем здесь уголовное преследование и допинг. В постановлении написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то случаи его применения еще раз".

Напомним, на ЧМ-2020 Логинов, который несколько лет назад отбывал дисквалификацию за допинг, завоевал золотую медаль в спринте.

Как сообщал УНИАН, норвежских биатлонистов возмутила победа Логинова на ЧМ.