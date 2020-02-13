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Свитолина без проблем пробилась в четвертьфинал турнира в Таиланде (видео)

15:18, 13 февраля 2020
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Элина Свитолина / REUTERS

В матче 1/8 финала украинка, которая посеяна под первым номером, обыграла австралийскую теннисистку, 319-ю ракетку мира Сторм Сандерс.

Для победы Свитолиной хватило 57 минут. Украинка отдала сопернице лишь три гейма - 6:1, 6:2.

Видеообзор матча опубликовал официальный канал WTA в YouTube.

В 1/4 финала Свитолина проведет матч против 84-й ракетки мира Нао Хибино. 

Как сообщал УНИАН, ранее на турнире в Таиланде на 195-ю ракетку мира.

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