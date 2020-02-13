Свитолина без проблем пробилась в четвертьфинал турнира в Таиланде (видео)

Украинской теннисистке хватило часа, чтобы одержать победу.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал на турнире в Хуахине.

В матче 1/8 финала украинка, которая посеяна под первым номером, обыграла австралийскую теннисистку, 319-ю ракетку мира Сторм Сандерс.

Для победы Свитолиной хватило 57 минут. Украинка отдала сопернице лишь три гейма - 6:1, 6:2.

Видеообзор матча опубликовал официальный канал WTA в YouTube.

В 1/4 финала Свитолина проведет матч против 84-й ракетки мира Нао Хибино.

Как сообщал УНИАН, ранее на турнире в Таиланде на 195-ю ракетку мира.