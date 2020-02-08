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Украинские теннисистки одержали третью подряд победу в Кубке Федерации

18:31, 08 февраля 2020
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Украинки проведут следующий матч в апреле / фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation

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Итоговый счет противостояния - 2:1.

В первом поединке Даяна Ястремская без особых проблем разобралась с Еленой Малыгиной - 6:3, 6:1.

Затем во второй одиночной игре лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт - 3:6, 7:6, 2:6.

Исход встречи решался в парном поединке, на который были заявлены Даяна Ястремская и Марта Костюк. Украинки сумели разгромить своих соперниц Анетт Контавейт и Елену Малыгину - 6:2, 6:0.

Таким образом, сборная Украины пробилась в апрельский плей-офф Мировой группы, в котором будут разыграны путевки в квалификацию финала Кубка Федерации-2021.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины обыграла Хорватию.

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