Рекорд в истории тенниса: матч Федерера и Надаля собрал на трибунах 52 тысячи фанатов (фото, видео)

Поединок прошел в Африке и был благотворительным.

Благотворительный матч звезд мужского тенниса Роджера Федерера и Рафаэля Надаля установил новый рекорд посещаемости.

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Об этом сообщила пресс-служба ATP.

Игра прошла в Кейптауне (ЮАР), а участие в ней помимо теннисистов приняли американский бизнесмен и один из создателей Microsoft Билл Гейтс, а также актер Тревор Ной.

Посмотреть на игру пришли 51954 человека - это новый рекорд для теннисного матча в истории. Прошлый рекорд был зафиксирован в ноябре 2019 года в Мехико, где встречались Роджер Федерер и Александр Зверев. Тогда арена вместила 42517 человек.

Стоит отметить, что Федерер обыграл Надаля по итогам трех сетов - 6:4, 3:6, 6:3.

"Матч в Африке" в итоге собрал более 3 миллионов долларов для благотворительного фонда Федерера.

Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал ATP.

УНИАН ранее сообщал о том, что Федерер вошел в список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.