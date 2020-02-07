Киевский клуб уволил сотрудников, которые оскорбляли баскетболисток в прямом эфире

Видеооператоры оскорбительно обсуждали девушек во время трансляции матча.

"Киев-Баскет" выступил с официальным заявлением по поводу скандальной ситуации, которая возникла во время трансляции матча женской Суперлиги между киевским клубом и "ИнтерХим-СДЮСШОР".

"Киев-Баскет" заявил, что увольняет операторов трансляции, которые оскорбляли баскетболисток во время игры. Кроме того, в киевском клубе извинились перед спортсменками.

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"Клуб просит прощения за этот позорный инцидент. Девушки, вы самые красивые, вы - победительницы! Ваша боль - это наша боль, ваша обида - это наша обида, ваша радость - это наша радость. Клуб прекращает сотрудничество с людьми, которые ставят пятна на репутации.

А жизнь непременно развернет историю в обратную сторону. Отвечать за позорные поступки придется. Не сегодня, так завтра. Извините. И, конечно, нам не по пути с недалекими работниками", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Видеооператор Андрей Банников, который трансировал эту игру, объяснил, что произошло во время прямого эфира. Он признал вину, но заявил, что за кадром в микрофон говорили некие "студенты", которых он взял с собой. Банников заявил, что готов принести свои публичные извинения.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Киев-Баскет" в матче Кубка Европы ФИБА уступил венгерскому клубу.