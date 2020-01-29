Киев-Баскет уступил венграм в Кубке Европы ФИБА
21:40, 29 января 2020Другое
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Киевляне ранее уже вышли в четвертьфинал.
Киевляне остаются лидерами группы K / фото: fiba.basketball
"Киев-Баскет" на выезде уступил венгерскому "Керменду" в матче пятого тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.
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"Керменд" (Венгрия) - "Киев-Баскет" (Украина) - 74:96 (13:33, 19:27, 20:23, 22:13)
Лучшим в составе украинской команды стал центровой Владислав Коренюк, который записал на свой счет 21 очко и 9 подборов.
Стоит отметить, что подопечные Айнарса Багатскиса вышли в плей-офф еще после прошлого тура, но теперь, чтобы выиграть группу K, "Киев-Баскет" должен обыграть "Вентспилс" дома 5 февраля.
Как сообщал УНИАН, в прошлом туре "Киев-Баскет" обыграл нидерландский "Зволле".
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