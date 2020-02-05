Названы лучшие легкоатлеты года в Украине

Федерация легкой атлетики Украины подвела итоги прошедшего года.

Федерация легкой атлетики Украины назвала лучших легкоатлетов страны по итогам 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ФЛАУ.

Лучшие легкоатлеты были выбраны по итогам голосования болельщиков, экспертов и представителей СМИ.

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Лучшей легкоатлеткой года признана Ярослава Магучих. В прошлом году украинка в прыжках в высоту выиграла серебро на чемпионате мира в Дохе, установив мировой рекорд среди спортсменок младше 20 лет, выиграла чемпионат Европы U-20 и стала самой молодой в истории победительницей этапов "Бриллиантовой лиги".

Лучшим легкоатлетом стал Михаил Кохан. Украинец в метании молота стал победителем Кубка Европы в возрастной категории U23 и серебряным призером в командном зачете; победителем чемпионата Европы U-20 с юниорским рекордом, а также пятым на чемпионате мира.

Лучшей командой года признана женская эстафетная команда 4х400 метрів (Катерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляховая и Анна Рижикова), которая заняла шестое место на ЧМ.

А лучшим тренером года стала наставник Магучих - Татьяна Степанова.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские легкоатлетки с рекордами выиграли два золота на турнире в Германии.