Названы лучшие легкоатлеты года в Украине
Федерация легкой атлетики Украины назвала лучших легкоатлетов страны по итогам 2019 года.
Об этом сообщается на официальном сайте ФЛАУ.
Лучшие легкоатлеты были выбраны по итогам голосования болельщиков, экспертов и представителей СМИ.
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Лучшей легкоатлеткой года признана Ярослава Магучих. В прошлом году украинка в прыжках в высоту выиграла серебро на чемпионате мира в Дохе, установив мировой рекорд среди спортсменок младше 20 лет, выиграла чемпионат Европы U-20 и стала самой молодой в истории победительницей этапов "Бриллиантовой лиги".
Лучшим легкоатлетом стал Михаил Кохан. Украинец в метании молота стал победителем Кубка Европы в возрастной категории U23 и серебряным призером в командном зачете; победителем чемпионата Европы U-20 с юниорским рекордом, а также пятым на чемпионате мира.
Лучшей командой года признана женская эстафетная команда 4х400 метрів (Катерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляховая и Анна Рижикова), которая заняла шестое место на ЧМ.
А лучшим тренером года стала наставник Магучих - Татьяна Степанова.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские легкоатлетки с рекордами выиграли два золота на турнире в Германии.