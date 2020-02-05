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Названы лучшие легкоатлеты года в Украине

14:09, 05 февраля 2020
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Ярослава Магучих / REUTERS

Об этом сообщается на официальном сайте ФЛАУ.

Лучшие легкоатлеты были выбраны по итогам голосования болельщиков, экспертов и представителей СМИ.

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Лучшей легкоатлеткой года признана Ярослава Магучих. В прошлом году украинка в прыжках в высоту выиграла серебро на чемпионате мира в Дохе, установив мировой рекорд среди спортсменок младше 20 лет, выиграла чемпионат Европы U-20 и стала самой молодой в истории победительницей этапов "Бриллиантовой лиги". 

Лучшим легкоатлетом стал Михаил Кохан. Украинец в метании молота стал победителем Кубка Европы в возрастной категории U23 и серебряным призером в командном зачете; победителем чемпионата Европы U-20 с юниорским рекордом, а также пятым на чемпионате мира.

Лучшей командой года признана женская эстафетная команда 4х400 метрів (Катерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляховая и Анна Рижикова), которая заняла шестое место на ЧМ.

А лучшим тренером года стала наставник Магучих - Татьяна Степанова.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские легкоатлетки с рекордами выиграли два золота на турнире в Германии.

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