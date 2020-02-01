Украинские легкоатлетки с рекордами выиграли два золота на турнире в Германии (видео)

Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук успешно выступили в Карлсруэ.

Украинки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук выиграли золотые медали на легкоатлетическом турнире в немецком Карлсруэ.

Магучих в прыжках в высоту покорила планку 2,02 метра.

Таким образом, украинка установила новый мировой рекорд в помещении среди спортсменок в возрасте до 20 лет, а также новый рекорд Украины в помещении.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла второе место с результатом 1,99 метра.

Бех-Романчук стала лучшей в прыжках в длину. Украинка прыгнула на 6,92 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.

У мужчин в прыжках в длину украинец Владислав Мазур с результатом 7.84 метра занял второе место.

Как сообщал УНИАН, ранее Магучих и Левченко выиграли медали на соревнованиях в Коттбусе.