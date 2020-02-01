Украинские легкоатлетки с рекордами выиграли два золота на турнире в Германии (видео)
09:36, 01 февраля 2020Другое
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Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук успешно выступили в Карлсруэ.
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 / фото: worldathletics.org
Украинки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук выиграли золотые медали на легкоатлетическом турнире в немецком Карлсруэ.
Магучих в прыжках в высоту покорила планку 2,02 метра.
Таким образом, украинка установила новый мировой рекорд в помещении среди спортсменок в возрасте до 20 лет, а также новый рекорд Украины в помещении.
Еще одна украинка Юлия Левченко заняла второе место с результатом 1,99 метра.
Бех-Романчук стала лучшей в прыжках в длину. Украинка прыгнула на 6,92 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.
У мужчин в прыжках в длину украинец Владислав Мазур с результатом 7.84 метра занял второе место.
Как сообщал УНИАН, ранее Магучих и Левченко выиграли медали на соревнованиях в Коттбусе.
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