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Обновил рекорд: Джокович в восьмой раз стал чемпионом Australian Open (видео)

15:07, 02 февраля 2020
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Новак Джокович / REUTERS

В финале Джокович встречался c пятой ракеткой мира Домиником Тимом из Австрии.

Серб, который занимает вторую строчку в рейтинге ATP, оформил победу в пяти сетах - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Джокович в восьмой раз выиграл турнир в Мельбурне и обновил собственный рекорд по количеству титулов на Australian Open в истории. С новой недели Джокович станет первой ракеткой мира.

В прошлом году победителем турнира также был серб.

Кроме того, Новак стал третьим теннисистом, который выигрывал турнир "Большого шлема" восемь раз. Швейцарцу Роджеру Федереру это удалось на Уимблдоне (8), а испанцу Рафаэлю Надалю - на Ролан Гаррос (12).

REUTERS
REUTERS
REUTERS

УНИАН ранее сообщал о том, что американская теннисистка сенсационно выиграла Australian Open.

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