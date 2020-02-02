Обновил рекорд: Джокович в восьмой раз стал чемпионом Australian Open (видео)

В решающем поединке серб обыграл австрийца Доминика Тима.

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Australian Open.

В финале Джокович встречался c пятой ракеткой мира Домиником Тимом из Австрии.

Серб, который занимает вторую строчку в рейтинге ATP, оформил победу в пяти сетах - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

The king has returned 👑



After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/EJOKBy040s — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Джокович в восьмой раз выиграл турнир в Мельбурне и обновил собственный рекорд по количеству титулов на Australian Open в истории. С новой недели Джокович станет первой ракеткой мира.

В прошлом году победителем турнира также был серб.

Кроме того, Новак стал третьим теннисистом, который выигрывал турнир "Большого шлема" восемь раз. Швейцарцу Роджеру Федереру это удалось на Уимблдоне (8), а испанцу Рафаэлю Надалю - на Ролан Гаррос (12).

УНИАН ранее сообщал о том, что американская теннисистка сенсационно выиграла Australian Open.