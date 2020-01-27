Потерял ориентацию: стали известны первые подробности крушения вертолета Коби Брайанта

Пилот столкнулся с низкой облачностью, которая привела к трагедии.

Стали известны детали крушения вертолета в Южной Калифорнии с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом на борту.

Читайте также"Покойся с миром, Мамба": спортивный мир простился с Коби Брайантом

Об этом сообщает ESPN.

По информации анонимного источника, который знаком с предварительными результатами расследования, перед крушением пилот резко начал набирать высоту.

Этот маневр был связан с тем, что из-за низкой облачности и холмистой местности диспетчер не мог увидеть вертолет на радаре. Экипаж решил подняться выше и на высоте 420 метров ударился о горный склон на скорости 300 километров в час, после чего началось падение.

Первое сообщение о крушении поступило в службу 911 в 9:47 утра 26 января. Полет длился 41 минуту. На борту находилось девять человек.

Коби Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Бывшему баскетболисту был 41 год.

Ранее УНИАН сообщал о том, что стали известны имена всех погибших в крушении вертолета Брайанта.