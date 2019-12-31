Украинцы Михайлюк и Лень провели великолепные матчи в НБА (видео)

Украинские баскетболисты отметились результативной игрой.

Украинский форвард "Детройта" Святослав Михайлюк и центровой "Атланты" Алексей Лень провели результативные матчи в рамках очередного игрового дня НБА.

Михайлюк в матче против "Юты" провел на паркете 31 минуту и записал себе в актив 15 очков, повторив свой рекорд по набранным очкам в НБА. Также на счету украинца 3 подбора.

Результативная игра Михайлюка не помогла "Детройту" одержать победу - 81:104.

Лень помог "Атланте" обыграть "Орландо" (101:93).

Украинец отыграл 24 минуты и сумел оформить дабл-дабл - 18 очков и 12 подборов, к которым добавил 2 ассиста.

Как сообщал УНИАН, ранее Михайлюк сумел набрать в матче НБА 13 очков.