Украинец Михайлюк провел очередной результативный матч в НБА (видео)

Святослав Михайлюк результативно сыграл в матче против "Филадельфии".

Украинец Святослав Михайлюк набрал 13 очков за "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии".

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Михайлюк провел на паркете 32 минуты, за которые реализовал четыре трехочковых броска из пяти, а также один штрафной. К 13 очкам украинец добавил 4 ассиста и 2 подбора.

Матч против "Филадельфии" стал для Михайлюка 25 в текущем сезоне. В среднем украинец набирает 5,6 очка за игру.

"Детройт" не сумел одержать победу, потерпев пятое поражение подряд - 109:125.

YouTube-канал Smart Highlights опубликовал видео всех действий Михайлюка в матче.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Алексей Лень стал одним из лучших в матче НБА.