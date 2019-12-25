Самый высокий баскетболист НБА стал дирижером симфонического оркестра (видео)

Рост центрового Тако Фалла - 2 метра 31 сантиметр.

Центровой клуба НБА "Бостон Селтикс" Тако Фалл попробовал себя в роли дирижера симфонического оркестра "Boston Pops".

Баскетболист, рост которого - 2 метра 31 сантиметр, дирижировал оркестром во время популярной рождественской композиции "Sleigh Ride".

Прежде чем пригласить Фалла на сцену, главный дирижер "Boston Pops" Кит Локхарт отметил, что баскетболист - самый высокий человек, который когда-либо руководил его оркестром.

В 2010 году "Boston Pops" дирижировал знаменитый экс-баскетболист Шакил О’Нил.

Видео в Twitter опубликовал Bleacher Report.

Отметим, что 24-летний Фалл проводит свой первый сезон в НБА. На его счету пока только три матча в сильнейшей лиге мира и в среднем 4,3 очка за игру.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский баскетболист в двух матчах подряд забросил мяч в кольцо через всю площадку.