Самый высокий баскетболист НБА стал дирижером симфонического оркестра (видео)
Центровой клуба НБА "Бостон Селтикс" Тако Фалл попробовал себя в роли дирижера симфонического оркестра "Boston Pops".
Баскетболист, рост которого - 2 метра 31 сантиметр, дирижировал оркестром во время популярной рождественской композиции "Sleigh Ride".
Прежде чем пригласить Фалла на сцену, главный дирижер "Boston Pops" Кит Локхарт отметил, что баскетболист - самый высокий человек, который когда-либо руководил его оркестром.
В 2010 году "Boston Pops" дирижировал знаменитый экс-баскетболист Шакил О’Нил.
Видео в Twitter опубликовал Bleacher Report.
Tacko Fall conducted an entire orchestra through "Sleigh Ride" tonight.— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 декабря 2019 г.
Legend.
(via @nicolecyang)pic.twitter.com/bmBZjRc6UE
Отметим, что 24-летний Фалл проводит свой первый сезон в НБА. На его счету пока только три матча в сильнейшей лиге мира и в среднем 4,3 очка за игру.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский баскетболист в двух матчах подряд забросил мяч в кольцо через всю площадку.