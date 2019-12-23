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Мастер бросков с сиреной: украинский баскетболист два раза отправил мяч в кольцо через всю площадку (видео)

09:43, 23 декабря 2019
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Команда Лукашова оба раза проиграла / фото: ФБУ

Видео опубликовано в Instagram Федерации баскетбола Украины.

Сначала Лукашов решился на бросок со своей половины площадки против "Черкасских Мавп" - мяч попал точно в цель. Затем разыгрывающий повторил этот трюк против БК "Киев" - и вновь успешно.

Стоит отметить, что Лукашов совершил оба баззера на последних секундах вторых четвертей. Любопытно, что оба матча "Прометей" в итоге проиграл.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист вышел на замену и стал одним из лучших в матче НБА.

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Теги: #баскетбол#Суперлига