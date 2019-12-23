Мастер бросков с сиреной: украинский баскетболист два раза отправил мяч в кольцо через всю площадку (видео)

Денис Лукашов дважды срывал овации за невероятные броски на последних секундах.

Разыгрывающий "Прометея" Денис Лукашов совершил два эффектных броска с сиреной в двух матчах баскетбольной Суперлиги Украины.

Видео опубликовано в Instagram Федерации баскетбола Украины.

Сначала Лукашов решился на бросок со своей половины площадки против "Черкасских Мавп" - мяч попал точно в цель. Затем разыгрывающий повторил этот трюк против БК "Киев" - и вновь успешно.

Стоит отметить, что Лукашов совершил оба баззера на последних секундах вторых четвертей. Любопытно, что оба матча "Прометей" в итоге проиграл.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист вышел на замену и стал одним из лучших в матче НБА.