Без единого удара: боец ММА сдался через девять секунд после начала поединка (видео)

Аргентинец Франсиско Баррио благодаря отказу соперника одержал самую легкую победу в карьере.

Поединок ММА в рамках турнира Fight Nation Championship в Хорватии между боснийцем Ади Дураковичем и аргентинцем Франсиско Баррио продлился всего 9 сенкуд.

Дуракович сигнализировал рефери о том, что отказывается продолжать поединок. К этому моменту бойцы так и не успели нанести друг другу ни одного удара.

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В итоге Баррио была присуждена победа.

Позже Дуракович признался, что отказался от боя из-за боли в груди. После выхода из октагона боец несколько раз потерял сознание.

"Я почувствовал сильную боль в груди и перестал четко видеть. Я подошел к рефери и сказал, что со мной что-то не в порядке. В машине скорой помощи я очнулся и снова отключился. В следующий раз я пришел в себя уже в больнице. Доктор объяснил мне, что я несколько раз терял сознание, - написал боец в Instagram.

Дуракович был выписан из больницы через несколько часов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что спарринг-партнер Владимира Кличко получил курьезную травму перед боем.