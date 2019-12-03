Назван лучший спортсмен Украины по итогам ноября
17:27, 03 декабря 2019Другое
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Им стал Михаил Романчук.
Романчук выиграл Кубок мира в Дохе / фото: НОК Украины
Пловец Михаил Романчук признан лучшим спортсменом Украины в ноябре.
Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.
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В последний месяц осени Романчук сумел завоевать сразу две медали на Кубке мира в Дохе. Михаил стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем, а затем стал золотым призером на дистанции 1500 метров, установив новый рекорд турнира.
Романчук стал лучшим спортсменом месяца в стране уже во второй раз. Впервые он победил в номинации в августе прошлого года после завоевания трех медалей на чемпионате Европы.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио.
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