Назван лучший спортсмен Украины по итогам ноября

Им стал Михаил Романчук.

Пловец Михаил Романчук признан лучшим спортсменом Украины в ноябре.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

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В последний месяц осени Романчук сумел завоевать сразу две медали на Кубке мира в Дохе. Михаил стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем, а затем стал золотым призером на дистанции 1500 метров, установив новый рекорд турнира.

Романчук стал лучшим спортсменом месяца в стране уже во второй раз. Впервые он победил в номинации в августе прошлого года после завоевания трех медалей на чемпионате Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио.