Кубок мира по биатлону: сборная Украины упустила медаль в первой гонке сезона

Украинский дуэт в одиночной смешанной эстафете финишировал четвертым.

В шведском Остерсунде прошла первая гонка Кубка мира 2019-2020 - сингл-микст.

Украинскую сборную в одиночной смешанной эстафете представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Украинская сборная к экватору гонки лидировала, имея преимущество в 28 секунд, однако три штрафных круга, которые заработала Меркушина во время шестой стрельбы, поставили крест на надеждах нашей команды на медаль.

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В итоге Украина опустилась на шестое место, но смогла финишировать четвертой.

Отметим, что украинцы стали лучшими в гонке по скорости стрельбы.

Победу в гонке одержала шведская сборная, второй стала Германия, а третьей - Норвегия.

1. Швеция - 36:42.1 (0+1)

2. Германия - +18,1 (1+3)

3. Норвегия - +40,4 (0+3)

4. Украина - +56,9 (0+1)

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть гонки первого этапа Кубка мира по биатлону.