Украинка Ястремская уступила в четвертьфинале крупного турнира в Китае

Украинская теннисистка проиграла седьмой ракетке мира.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA Premier 5 в Ухане (призовой фонд - 2,828,000 долларов).

В матче 1/4 финала Ястремская проиграла седьмой ракетке мира Петре Квитовой, которая на турнире посеяна под №5.

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Украинка за 1 час и 12 минут потерпела поражение в двух сетах 2:6, 4:6.

Для 19-летней Ястремской этот четвертьфинал был первым на турнирах категории WTA Premier 5. С понедельника Даяна установит новый личный рекорд в рейтинге WTA. На данный момент она занимает в мировой классификации 27-е место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Катарина Завацкая впервые в карьере пробилась в полуфинал на турнире WTA.