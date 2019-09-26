Украинка Завацкая впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка в четвертьфинале обыграла соперницу из России.

Украинка Катарина Завацкая вышла в полуфинал на турнире WTA International в Ташкенте (призовой фонд - 250 тысяч долларов).

В четвертьфинальном матче Завацкая обыграла представительницу России Анну Калинскую, которая по ходу встречи обращалась за помощью к физиотерапевту.

Матч продлился менее часа и завершился победой украинки со счетом 6:0, 6:2.

19-летняя Завацкая впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах WTA.

Отметим, что по пути к полуфиналу украинка выбила из борьбы победительницу "Ролан Гаррос-2017" Елену Остапенко.

За выход в финал украинка будет бороться с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) - Данка Ковинич (Черногория).

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская на турнире в Китае обыграла вторую ракетку мира.