цей матеріал доступний українською

Украинка Завацкая впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA

10:51, 26 сентября 2019
Другое
8 0
Катарина Завацкая разгромила соперницу в двух сетах / фото: wtatennis.com

В четвертьфинальном матче Завацкая обыграла представительницу России Анну Калинскую, которая по ходу встречи обращалась за помощью к физиотерапевту.

Матч продлился менее часа и завершился победой украинки со счетом 6:0, 6:2.

19-летняя Завацкая впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах WTA.

Отметим, что по пути к полуфиналу украинка выбила из борьбы победительницу "Ролан Гаррос-2017" Елену Остапенко.

За выход в финал украинка будет бороться с победительницей матча  Сорана Кырстя (Румыния) - Данка Ковинич (Черногория).

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская на турнире в Китае обыграла вторую ракетку мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теннис#Катарина Завацкая