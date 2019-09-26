Украинка Завацкая впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA
10:51, 26 сентября 2019Другое
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Украинская теннисистка в четвертьфинале обыграла соперницу из России.
Катарина Завацкая разгромила соперницу в двух сетах / фото: wtatennis.com
Украинка Катарина Завацкая вышла в полуфинал на турнире WTA International в Ташкенте (призовой фонд - 250 тысяч долларов).
В четвертьфинальном матче Завацкая обыграла представительницу России Анну Калинскую, которая по ходу встречи обращалась за помощью к физиотерапевту.
Матч продлился менее часа и завершился победой украинки со счетом 6:0, 6:2.
19-летняя Завацкая впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах WTA.
Отметим, что по пути к полуфиналу украинка выбила из борьбы победительницу "Ролан Гаррос-2017" Елену Остапенко.
За выход в финал украинка будет бороться с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) - Данка Ковинич (Черногория).
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская на турнире в Китае обыграла вторую ракетку мира.
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