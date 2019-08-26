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Сборная Украины завершила летний чемпионат мира по биатлону с семью медалями

11:45, 26 августа 2019
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Вита Семеренко завоевала бронзу в гонке преследования / фото: biathlon.com.ua

В последний день мирового первенства бронзовую медаль в гонке преследования Украине принесла Вита Семеренко.

Всего в активе нашей сборной семь медалей: одно золото, одно серебро и пять бронз. По количеству медалей Украина стала второй, а в общем зачете заняла шестое место.

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Золотую медаль Украине принесла Валентина Семеренко, серебро - юниорка Екатерина Бех, бронзу - Дарья Блашко, Вита Семеренко, а также представители юниорской сборной Юрий Сытник и Анна Кривонос, в активе которой два третьих места.

Первое и второе места в медальном зачете поделили сборные Китая и Беларуси, которые завоевали по три золота и еще по одному серебру. Третьей стала Россия (две золотые награды, четыре серебряные и шесть бронзовых).

Отметим, что сезон Кубка мира-2019/20 по биатлону стартует 30 ноября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Дарья Белодед стала чемпионкой мира по дзюдо.

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Теги: #биатлон#Вита Семеренко#Валя Семеренко