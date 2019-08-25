Украинка Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо (фото, видео)

Дзюдоистка одолела всех своих соперниц.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира, который проходит в Токио (Япония).

Украинка выступала в весовой категории до 48 кг и сумела одолеть всех своих соперниц.

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В четвертьфинале Дарья иппоном прошла испанку Лауру Абелинду Мартинес. В полуфинале ей удалось одолеть представительницу Монголии Уранцецег Мунхбат, после чего в финале 18-летнюю дзюдоистку ждала встреча с местной спортсменкой - 24-летней Фуной Тонаки, которая выигрывала ЧМ в 2017 году.

В итоге Белодед сумела победить в финале. На старте противостояния она совершила бросок на оценку ваза-ари - этого хватило для победы.

Стоит отметить, что Дарья сумела защитить титул, который она завоевала на прошлом чемпионате мира в Баку. Украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.

УНИАН ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спортсменами.