US Open: два представителя Украины провалились в квалификации

Сергей Стаховский и Ангелина Калинина не смогли преодолеть первый круг.

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Ангелина Калинина не смогли пробиться во второй раунд квалификации US Open.

Представители Украины потерпели поражения на старте отборочного турнира.

Стаховский уступил испанскому теннисисту Николе Куну. Соперники провели на корте 1 час и 16 минут, украинец проиграл со счетом 4:6, 4:6.

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Что касается Калининой, то она за 65 минут в двух сетах проиграла американце Энн Ли - 0:6, 3:6.

Квалификацию US Open от Украины также попытается пройти Катарина Завацкая, которая в первом круге отбора сыграет против израильтянки Юлии Глушко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Элина Свитолина улучшила свою позицию в рейтинге лучших теннисисток мира.