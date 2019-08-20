US Open: два представителя Украины провалились в квалификации
11:33, 20 августа 2019Другое
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Сергей Стаховский и Ангелина Калинина не смогли преодолеть первый круг.
Сергей Стаховский не сыграет в основной сетке US Open / фото: open13.fr
Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Ангелина Калинина не смогли пробиться во второй раунд квалификации US Open.
Представители Украины потерпели поражения на старте отборочного турнира.
Стаховский уступил испанскому теннисисту Николе Куну. Соперники провели на корте 1 час и 16 минут, украинец проиграл со счетом 4:6, 4:6.
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Что касается Калининой, то она за 65 минут в двух сетах проиграла американце Энн Ли - 0:6, 3:6.
Квалификацию US Open от Украины также попытается пройти Катарина Завацкая, которая в первом круге отбора сыграет против израильтянки Юлии Глушко.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Элина Свитолина улучшила свою позицию в рейтинге лучших теннисисток мира.
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