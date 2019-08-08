Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Торонто (видео)
23:18, 08 августа 2019Другое
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Первая ракетка Украины одержала победу в двух сетах.
Элина Свитолина / REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает борьбу на крупном турнире серии Premier 5 в канадском Торонто.
Свитолина, которая посеяна под шестым номером, в третьем раунде встречалась со швейцаркой Белиндой Бенчич - 11-м номером посева.
Поединок продолжался 1 час 19 минут и завершился победой украинки в двух сетах - 6:2, 6:4. Игра прерывалась из-за дождя в первой партии.
Для девушек это был третий очный поединок. В предыдущих двух побеждала Бенчич. Свитолина одержала свою 51-ю победу в карьере над соперницами из топ-20 мирового рейтинга.
В четвертьфинале первая ракетка Украины встретится с американкой Софией Кенин.
Напомним, в 2017 году Свитолина уже побеждала на турнире в Торонто.
УНИАН ранее сообщал, что в 1/8 финала турнира в Торонто завершила борьбу украинка Даяна Ястремская.
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