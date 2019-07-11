"Есть царь - можно жить": известный шахматист назвал главное отличие между украинцами и россиянами

Павел Эльянов считает, что россияне более аполитичны, чем украинцы.

Украинский гроссмейстер Павел Эльянов высказал свое мнение о главном отличии украинцев и россиян.

Об этом Эльянов сказал в интервью сайту Tribuna.com.

"Главное отличие между русским и украинцем в том, что, как правило, русский - априори более аполитичный человек. Он знает, что где-то есть царь, что если в холодильнике есть еда, то можно жить, несмотря на неудобства. С точки зрения пирамиды Маслоу, потребности совсем невеликие", - сказал Эльянов.

Шахматист отметил, что в то же время "наш народ всегда пытается свергнуть правителя".

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Эльянов также выразил мнение, что из-за телевидения у россиян "деформировалось сознание":

"Русские - душевные и отзывчивые люди. Если поменяется современный режим, то и истерия по телевизору уйдет. Когда это прекратится - в умах людей тоже все быстро изменится. Мы как-то отдыхали в Турции с семьей, и я включил по телевизору российские новости - из любопытства. Понимаю - если смотрел бы подобное каждый день, то мое сознание также бы деформировалось".

Эльянов высказался и о том, как переубедить пророссийски настроенных украинцев:

"Самое главное - улучшать экономическое положение страны. Когда люди будут нормально жить, никакой враг не нападет, мало кто захочет кричать с плакатами: "Путин, введи войска". Это будет настолько непопулярная точка зрения, что о ней быстро забудут".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист высказался об отношениях с Россией, заявив, что "все провоцируют политики".