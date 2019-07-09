"Все провоцируют политики": украинский чемпион мира высказался об отношениях с Россией

Футболист молодежной сборной Украины рассказал о своем отношении к политике.

Победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Даниил Бескоровайный заявил, что скандалы в спорте, которые связаны с Россией, провоцируют политики.

Слова 20-летнего футболиста приводит dynamo.kiev.ua.

"Я люблю свою страну. Но это такая тема, знаете. Спорт вне политики. Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители - в Украину, но стоит футболисту выехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?

Я считаю, все это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живет в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я стану здесь предателем", - отметил Бескоровайный.

На минувшем чемпионате мира в Польше полузащитник сыграл во всех семи матчах, получив одну желтую карточку.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-футболист "Шахтера" выразил надежду на примирение Украины и России.