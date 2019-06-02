Кубок Стэнли: Бостон вновь вышел вперед в финальной серии (видео)

"Бостон" обыграл "Сент-Луис" в третьем матче финала.

"Бостон" на выезде обыграл "Сент-Луис" в третьем матче финала Кубка Стэнли и вновь повел в серии. Кубок Стэнли. Финал "Сент-Луис" - "Бостон" - 2:7 (0:3, 1:2, 1:2) Шайбы: 0:1 - Бержерон (Крюг, Дебраск – бол.) - 10:47, 0:2 - Койл (Йоханссон, Хайнен) - 17:40, 0:3 - Курали (Нордстрем) - 19:50, 0:4 - Пастрняк (Крюг, Бержерон - бол.) - 20:41, 1:4 - Барбашев (Сэнфорд, Стин) - 31:05, 1:5 - Крюг (Маршан, Бержерон) - 32:12, 2:5 - Парейко (О’Райлли, Бозак - бол.) - 45:24, 2:6 - Аккиари (Нордстрем - ПВ.) - 58:12, 2:7 - Йоханссон (Крюг, Клифтон - ПВ.) - 58:35, Вратари: Биннингтон (Аллен, 32:12) - Раск. Счет в серии - 1:2 Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче серии победу одержал "Сент-Луис".

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