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Кубок Стэнли: Сент-Луис в овертайме обыграл Бостон и сравнял счет в финальной серии (видео)

10:38, 30 мая 2019
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Бостон - Сент-Луис / REUTERS

Первый период был очень результативным. На 5-й минуте форвард хозяев Чарли Койл открыл счёт, реализовав большинство. Вскоре Роберт Бортуццо восстановил статус-кво, но через 40 секунд Юаким Нордстрём вновь вывел «Бостон» вперёд. «Сент-Луис» отыгрался усилиями Владимира Тарасенко. Второй и третий периоды прошли без голов. Победу «блюзменам» в овертайме принёс дальний бросок Карла Гуннарсона. 

Счёт в серии стал равным 1-1. 

Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз

Шайбы: 1:0 – Койл (Дебраск, Пастрняк) – 04:44, 1:1 – Бортуццо (Бозак, Гуннарссон) – 09:37, 2:1 – Нордстрём (Курали) – 10:17, 2:2 – Тарасенко (Шварц) – 14:55, 2:3 – Гуннарссон (О'Райлли, Сундквист) – 63:51.

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Теги: #НХЛ#Кубок Стэнли