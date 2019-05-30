Кубок Стэнли: Сент-Луис в овертайме обыграл Бостон и сравнял счет в финальной серии (видео)

Победу «блюзменам» в дополнительное время принёс дальний бросок Карла Гуннарсона.

Состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме взял верх над «Бостон Брюинз» - 3:2.

Первый период был очень результативным. На 5-й минуте форвард хозяев Чарли Койл открыл счёт, реализовав большинство. Вскоре Роберт Бортуццо восстановил статус-кво, но через 40 секунд Юаким Нордстрём вновь вывел «Бостон» вперёд. «Сент-Луис» отыгрался усилиями Владимира Тарасенко. Второй и третий периоды прошли без голов. Победу «блюзменам» в овертайме принёс дальний бросок Карла Гуннарсона.

Счёт в серии стал равным 1-1.

Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз

Шайбы: 1:0 – Койл (Дебраск, Пастрняк) – 04:44, 1:1 – Бортуццо (Бозак, Гуннарссон) – 09:37, 2:1 – Нордстрём (Курали) – 10:17, 2:2 – Тарасенко (Шварц) – 14:55, 2:3 – Гуннарссон (О'Райлли, Сундквист) – 63:51.