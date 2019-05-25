Украинка Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере, одержав невероятную победу в Страсбурге (видео)

В трехчасовом напряженном противостоянии 19-летняя украинская теннисистка обыграла француженку Каролин Гарсию.

19-летняя украинка Даяна Ястремская одержала победу в финальном матче теннисного турнира WTA International в Страсбурге. Ее соперницей была 24-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия.

Поединок выдался сверхнапряженным и длился ровно 3 часа. Ястремская выиграла со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

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Стоит отметить, что в третьем сете Гарсия не использовала матчбол на подаче украинки. Ястремская, которая была вынуждена противостоять также и французской публике, поддерживавшей свою соотечественницу, справилась с эмоциональным давлением, довела матч до тай-брейка и блестяще завершила встречу, выиграв финальный гейм - 7:3.

Отметим, что Ястремская прервала неудачную серию выступлений украинских теннисисток против француженки Гарсии. Она насчитывала 7 матчей (Свитолина проиграла Гарсии 3 раза, Костюк - 2, Цуренко и К.Бондаренко - по 1).

На церемонии награждения Каролин Гарсия расплакалась, выступая перед собственными болельщиками. Украинка, в свою очередь, даже извинилась перед публикой, что заставила ее огорчиться и пообещала приехать на турнир в Страсбург и в 2020 году.

"It's amazing to play here. Great court, great people and great atmosphere. It's a big pleasure."@D_Yastremska gives her speech following her @WTA_Strasbourg title run! pic.twitter.com/S8ktrEyZQE — WTA (@WTA) May 25, 2019

Это третий титул серии WTA в карьере Ястремской. Ранее она побеждала на соревнованиях в Гонконге (2018) и Хуахине (2019). Даяна стала лишь четвертой теннисисткой в этом году, которая победила на двух турнирах WTA (Кики Бертенс, Каролина Плишкова, Петра Квитова).

Титул в Страсбурге позволит нашей теннисистке обновить личный рекорд в рейтинге и подобраться еще ближе к топ-30 (32-е место).

Далее Даяна Ястремская отправится на Ролан Гаррос, где она впервые выступит в основной сетке.