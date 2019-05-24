Киев выиграл право на проведение чемпионата мира по хоккею (U-20)

Соревнования пройдут в Дивизионе IB.

Чемпионат мира по хоккею в возрастной категории U-20 в Дивизионе IB состоится в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Соревнования в украинской столице пройдут с 10-го по 17 декабря 2019 года.

На проведение турнира также претендовали Франция, Польша, Венгрия, Италия и Эстония.

Напомним, что в этом сезоне украинцам удалось сохранить прописку в Дивизионе IB на мировом первенстве в польском Тыхы. По итогам турнира сборная Украины стала пятой.

Как сообщал УНИАН, национальная сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2020.