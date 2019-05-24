НБА: Торонто третий раз подряд обыграл Милуоки и близок к выходу в финал (видео)

Счет в серии - 3:2 в пользу "Торонто Рэпторс".

Состоялся очередной поединок полуфинальной серии плей-офф, в котором "Милуоки" принимал "Торонто" и уступил со счетом 99:105.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Следующий поединок, который может оказаться решающим, пройдет на площадке канадской команды.

«Милуоки» – «Торонто» 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33). Счет в серии 2:3

«Милуоки»: Адетокумбо (24), Бледсоу (20), Брогдон (18 + 11 подборов), Лопес (16 + 8 подборов), Миддлтон (6 + 10 подборов + 10 передач) - старт; Миротич (0), Ильясова (0), Хилл (12 + 8 подборов), Браун (0), Коннотон (3)

«Торонто»: Леонард (35 + 7 подборов + 9 передач), Лоури (17 + 7 подборов), Сиакам (14 + 13 подборов), Газоль (4), Грин (0) - старт; Пауэлл (8), Ибака (6), ВанВлит (21)