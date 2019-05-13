Свитолина сохранила шестое место в рейтинге WTA, Козлова поднялась на 19 строчек

Победительница турнира в Мадриде Кики Бертенс поднялась на четвертую позицию.

13 мая обновился рейтинг WTA, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела сохранить шестую строчку.

В топ-10 самого значительного прогресса удалось достичь победительнице турнира в Мадриде Кики Бертенс, которая теперь находится на четвертой строчке, тогда как ее соперница по финалу Симона Халеп поднялась на второе место.

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На первой позиции рейтинга продолжает оставаться Наоми Осака, в топ-3 также находятся Симона Халеп и Анжелика Кербер.

Самого большого прогресса среди украинок удалось достичь Катерине Козловой, которая до этого пробилась в третий раунд Мадрида. В свою очередь, 16-летняя Марта Костюк поднялась на 12 строчек благодаря удачной квалификации Madrid Mutua Open.

Топ-10 украинок:

Напомним, Свитолина нацелена на победу на Ролан Гаррос.