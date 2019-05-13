цей матеріал доступний українською

Свитолина сохранила шестое место в рейтинге WTA, Козлова поднялась на 19 строчек

13:35, 13 мая 2019
Другое
33 0
Катерина Козлова / btu.org.ua

В топ-10 самого значительного прогресса удалось достичь победительнице турнира в Мадриде Кики Бертенс, которая теперь находится на четвертой строчке, тогда как ее соперница по финалу Симона Халеп поднялась на второе место.

Читайте такжеУдар украинской теннисистки возглавил топ-10 на престижном турнире в Мадриде по версии WTA (видео)

На первой позиции рейтинга продолжает оставаться Наоми Осака, в топ-3 также находятся Симона Халеп и Анжелика Кербер.

Самого большого прогресса среди украинок удалось достичь Катерине Козловой, которая до этого пробилась в третий раунд Мадрида. В свою очередь, 16-летняя Марта Костюк поднялась на 12 строчек благодаря удачной квалификации Madrid Mutua Open.

Топ-10 украинок:

Напомним, Свитолина нацелена на победу на Ролан Гаррос.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Катерина Козлова#Элина Свитолина#рейтинг WTA