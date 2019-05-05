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Свитолина: в этом году мечтаю выиграть Ролан Гаррос

14:06, 05 мая 2019
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Элина Свитолина / Reuters

– Какой турнир мечтаете выиграть в этом году?

– Ролан Гаррос. Для меня это очень особенный турнир. Я была чемпионкой в юниорах и несколько раз доходила до 1/4 финала в профи. В детстве это был один из немногих турниров, которые была возможность смотреть из-за временных поясов.

На украинском телевидении показывали только этот турнир, я смотрела много матчей. Поэтому давно мечтаю о победе на Ролан Гаррос, – сказала Свитолина.

Отметим, что в этом году Открытый чемпионат Франции - Ролан Гаррос - стартует 26 мая. В этом года на соревнования в Париже квалифицировались Свитолина и еще три украинки

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Теги: #Ролан Гаррос#Элина Свитолина