Свитолина: в этом году мечтаю выиграть Ролан Гаррос

В этом году турнир в Париже стартует 26 мая.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью агентству EFE ответила на вопрос о цели на 2019 год.

– Какой турнир мечтаете выиграть в этом году?

– Ролан Гаррос. Для меня это очень особенный турнир. Я была чемпионкой в юниорах и несколько раз доходила до 1/4 финала в профи. В детстве это был один из немногих турниров, которые была возможность смотреть из-за временных поясов.

На украинском телевидении показывали только этот турнир, я смотрела много матчей. Поэтому давно мечтаю о победе на Ролан Гаррос, – сказала Свитолина.

Отметим, что в этом году Открытый чемпионат Франции - Ролан Гаррос - стартует 26 мая. В этом года на соревнования в Париже квалифицировались Свитолина и еще три украинки.