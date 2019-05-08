НБА: Торонто одержал свою самую большую победу в плей-офф, Денвер разбил Портленд (видео)
Накануне прошли два матча второго раунда плей-офф НБА. "Торонто" обыграл "Филадельфию", а "Денвер" справился с "Портлендом".
«Торонто» – «Филадельфия» 125:89 (27:26, 37:17, 28:27, 33:19). Счет в серии 3:2
«Торонто»: Сиакам (25 + 8 подборов), Леонард (21 + 13 подборов), Лоури (19), Грин (17), Газоль (11) - старт; Морленд (2), Миллер (0), Пауэлл (7), Ибака (10), ВанВлит (5), Лин (3), Маккоу (2), Микс (3)
«Филадельфия»: Батлер (22 + 7 передач), Харрис (15), Эмбиид (13 - 8 потерь), Симмонс (7 + 7 подборов - 5 потерь), Редик (3) - старт; Болден (0), Скотт (10), Эннис (1), Симмонс (6), Джонсон (4), Монро (2), Марьянович (6), МакКоннелл (0)
«Денвер» – «Портленд» 124:98 (31:25, 34:22, 28:18, 31:33) . Счет в серии 3:2
«Денвер»: Йокич (25 + 19 подборов + 6 фолов), Миллсэп (24 + 8 подборов), Мюррэй (18 + 9 передач), Харрис (16), Крэйг (8 + 8 подборов) - старт; Эрнангомес (3), Лайлс (0), Пламли (4 + 9 подборов), Моррис (6), Бизли (10), Бартон (10)
«Портленд»: Лиллард (22), МакКоллум (12), Кантер (7 + 8 подборов), Харклесс (5), Амину (3) - старт; Лабиссьер (2), Коллинс (14), Ленард (9), Лэйман (1), Карри (7), Тернер (0), Худ (14), Симонс (2)