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Украинец Чумак выиграл три золотых медали на ЧЕ по тяжелой атлетике

16:24, 13 апреля 2019
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Дмитрий Чумак завоевал сразу три золотых медали чемпионата Европы / Xsport

Украинец Дмитрий Чумак выиграл сразу три золотых медали в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми. Украинский спортсмен превзошел всех в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Чумак показал результат 391 кг.

Также призером континентального первенства по тяжелой атлетике стал другой украинец, Константин Рева. Он завоевал бронзу в толчке с показателем 207 кг, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Вчера бронзовую медаль, которая стала первой для сборной Украины на текущем европейском первенстве, завоевал тяжелоатлет Кирилл Пирогов. В весовой категории до 96 кг наш спортсмен показал результат 171 кг.

Чемпионат Европы проходит с 6-го по 13 апреля.

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Теги: #тяжелая атлетика