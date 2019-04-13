Украинец Чумак выиграл три золотых медали на ЧЕ по тяжелой атлетике

По одной бронзе завоевали украинцы Константин Рева и Кирилл Пирогов.

Украинец Дмитрий Чумак выиграл сразу три золотых медали в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми. Украинский спортсмен превзошел всех в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Чумак показал результат 391 кг.

Также призером континентального первенства по тяжелой атлетике стал другой украинец, Константин Рева. Он завоевал бронзу в толчке с показателем 207 кг, сообщает пресс-служба НОК Украины.

ЗОЛОТИЙ ХЕТ-ТРИК І БРОНЗА!!!🏋️‍♂️🇺🇦💪



🥇🥇🥇Український важкоатлет Чумак Дмитро - чемпіон Європи у ваговій категорії до 102 кг - в ривку, поштовху та сумі двоборства!



🥉Також, є бронзова медаль - в поштовху у Костянтина Реви.



Вітаємо спортсменів та тренерів! Пишаємось!!!! pic.twitter.com/5flYqKv4kd — НОК України (@OlympicUA) 13 квітня 2019 р.

Вчера бронзовую медаль, которая стала первой для сборной Украины на текущем европейском первенстве, завоевал тяжелоатлет Кирилл Пирогов. В весовой категории до 96 кг наш спортсмен показал результат 171 кг.

Чемпионат Европы проходит с 6-го по 13 апреля.