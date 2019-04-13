Украинец Чумак выиграл три золотых медали на ЧЕ по тяжелой атлетике
Украинец Дмитрий Чумак выиграл сразу три золотых медали в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми. Украинский спортсмен превзошел всех в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Чумак показал результат 391 кг.
Также призером континентального первенства по тяжелой атлетике стал другой украинец, Константин Рева. Он завоевал бронзу в толчке с показателем 207 кг, сообщает пресс-служба НОК Украины.
ЗОЛОТИЙ ХЕТ-ТРИК І БРОНЗА!!!🏋️♂️🇺🇦💪— НОК України (@OlympicUA) 13 квітня 2019 р.
🥇🥇🥇Український важкоатлет Чумак Дмитро - чемпіон Європи у ваговій категорії до 102 кг - в ривку, поштовху та сумі двоборства!
🥉Також, є бронзова медаль - в поштовху у Костянтина Реви.
Вітаємо спортсменів та тренерів! Пишаємось!!!! pic.twitter.com/5flYqKv4kd
Вчера бронзовую медаль, которая стала первой для сборной Украины на текущем европейском первенстве, завоевал тяжелоатлет Кирилл Пирогов. В весовой категории до 96 кг наш спортсмен показал результат 171 кг.
Чемпионат Европы проходит с 6-го по 13 апреля.