Донбасс минимально обыграл Днепр и остается в одном шаге от чемпионства в УХЛ

«Днепр» забросил шайбу за 7 секунд до конца матча, но перевести игру в овертайм не смог.

В Херсоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Днепром» и «Донбассом». Донецкий клуб одержал очередную победу в серии - 2:1 - и повел в финальном противостоянии со счетом 3:1.

Без малого 53 минуты команды искали свои шансы у чужих ворот, вынуждая соперника ошибиться. Открыть счёт в матче удалось в конце игры Виктору Захарову: обыгравшись с Евгением Никифоровым, капитан дончан кистевым броском "пробил" на мгновение потерявшего концентрацию Олега Петрова. Эта шайба стала четвёртой для форварда «Донбасса» в финальной серии плей-офф.

Незадолго до финальной сирены «Днепру» удалось закрепиться вблизи чужих ворот, и Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера. Ситуацией воспользовался Виталий Лялька, который установил счёт 0:2.

За 7 секунд до конца третьего периода Илья Декало подставил клюшку под бросок Сергея Афанасьева, и отправил шайбу за спину Богдана Дьяченко. 1:2. Однако времени сравнять счёт у "Днепра" уже не оставалось – победа 2:1 позволила «Донбассу» сделать счёт в серии 3:1 в свою пользу.

Пятый матч финальной серии плей-офф чемпионата состоится в Дружковке 12 апреля. Начало встречи в 18:30, сообщает официальный сайт турнира.

«Днепр» - «Донбасс» 1:2 (0:0; 0:0; 1:2)

Днепр: Петров; Белоусов (А) - Шулешов, Афанасьев - Пугачёв, Матвиенко - Декало, Зык - Матусевич; Черемнов - Ромащенко (А) - Жвачкин (К), Бондаренко - Дунаев - Янишевский, Коваленко - Сирченко - Макарицкий, Целогородцев - Брага - Тимченко.

Донбасс: Дьяченко; Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Жовнир - Григорьев, Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Никифоров, Кирющенков - Карпенко - Костиков, Мостовой - Воронин - Денискин.