17 марта по инициативе политической партии «Социальная справедливость» в Одессе состоится конференция на тему: «Политика с женским лицом. Украинские реалии и международный опыт», на которой будут обсуждены проблемы присутствия женщин в украинской политике на всех уровнях – от местного до национального, а также перспективы реализации в нашем государстве равенства экономических и политических прав женщин и мужчин.

Последние статистические данные, международные кейсы, стереотипы и их развенчание: об этом и многом другом будут говорить участники мероприятия. Среди них:

Алла Шлапак – Лидер политической партии «Социальная справедливость» Лилия Леонидова – Депутат Одесского городского совета, председатель Общественной организации «Социальная справедливость» в г. Одесса Елена Ковалева – руководитель Центра гендерного образования ОГУВД Наталья Малиновская – Кандидат политических наук, преподаватель кафедры политологии и национальной безопасности Национального университета «Острожская академия», тренер, региональный координатор ВОО «Институт «Республика» в г. Ровно Елена Лисеенко – Доктор социологических наук, профессор, председатель Южно-Украинского отделения САУ Татьяна Кузнецова – Доктор наук по социальным коммуникациям, профессор, декан факультета журналистики НУ "Одесская юридическая академия». ТатьянаКраснопольская - Заместитель председателя Южноукраинского центра гендерных проблем

Мероприятие состоится 17 марта в Конференц-зали KADORR CITY MALL по адресу: г. Одесса ул. Генуэзская, 24Б. Начало в 11:00.

Предварительная аккредитация по тел.: 098 174 84 04 Звездун Инна