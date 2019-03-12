Пидручный и Прима пропустят индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону

Чемпион мира Дмитрий Пидручный готовится к участию в одиночной эстафете, которая пройдет в четверг.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав на индивидуальную гонку чемпионата мира, которая состоится в среду, 13 марта.

«Вначале скажу о состоянии чемпиона мира. Вчера Дима Пидручный был еще очень уставшим после двух тяжелых стартов. После победной гонки он проспал 11 часов. Но сейчас уже чувствует себя лучше, с завтрашнего дня будет тренироваться и готовиться к одиночному миксту.

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Прима, к сожалению, пока еще не готов настолько, чтобы пробежать завтрашний старт. Поэтому мы уже начали целенаправленно готовить его к классической эстафете в субботу. Остальные четыре спортсмена будут стартовать – Семенов, Тищенко, Ткаленко и Труш», – сказал Санитра в интервью biathlon.com.ua.

Напомним, украинец Дмитрий Пидручный в воскресенье стал чемпионом мира в гонке преследования. Это первое золото украинских биатлонистов-мужчин на ЧМ за историю.