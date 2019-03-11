Женская сборная Украины по шахматам обыграла Армению на ЧМ

Украинки занимают третье место в турнирной таблице наряду со сборной Грузии.

11 марта в Астане (Казахстан) были сыграны партии шестого тура командного чемпионата мира по шахматам.

Сборная Украины, участвующая только в женском турнире, в понедельник противостояла команде Армении. Украинки обыграли армянок со счётом 2,5:1,5. Анна Музычук выиграла свою партию, а Мария Музычук, Инна Гапоненко и Наталия Букса сыграли с соперницами вничью. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Украины после шестого тура сохранила третье место в турнирной таблице, однако делит его с командой Грузии (у команд по 15,5 очков). Лидирует сборная России (18 очков), которая опережает Китай (16) на 2 балла. В седьмом туре украинские шахматистки встретятся с лидерами - россиянками.