Женская сборная Украины по шахматам обыграла Армению на ЧМ
20:16, 11 марта 2019Другое
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Украинки занимают третье место в турнирной таблице наряду со сборной Грузии.
Анна Музычук / Большой Киев
11 марта в Астане (Казахстан) были сыграны партии шестого тура командного чемпионата мира по шахматам.
Сборная Украины, участвующая только в женском турнире, в понедельник противостояла команде Армении. Украинки обыграли армянок со счётом 2,5:1,5. Анна Музычук выиграла свою партию, а Мария Музычук, Инна Гапоненко и Наталия Букса сыграли с соперницами вничью. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Сборная Украины после шестого тура сохранила третье место в турнирной таблице, однако делит его с командой Грузии (у команд по 15,5 очков). Лидирует сборная России (18 очков), которая опережает Китай (16) на 2 балла. В седьмом туре украинские шахматистки встретятся с лидерами - россиянками.
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