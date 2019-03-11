Международная федерация легкой атлетики продлила дисквалификацию российских спортсменов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась возобновлять членство Всероссийской федерации легкой атлетики.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в понедельник, 11 марта, отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и отменять дисквалификацию российских легкоатлетов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По словам председателя антидопинговой инициативы IAAF Руне Андерсена, нерешенными остаются два вопроса: исследования полученных от московской антидопинговой лаборатории проб и финансового возмещения Россией нанесенных скандалом потерь. Эти вопросы "должны быть решены", - отметил Андерсен.

Напомним, что IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав на расследование деятельности в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор дисквалификация была продлена уже девять раз, последний - в декабре 2018 года.

Для восстановления членства ВФЛА должна, в частности, оплатить расходы IAAF при рассмотрении дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде (CAS), а также передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) все допинг-пробы в московской лаборатории.