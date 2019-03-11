Сегодня стартуют полуфиналы плей-офф Украинской хоккейной лиги

В понедельник начнут борьбу за выход в финал "Кременчуг" и "Днепр", а во вторник вступят в битву "Донбасс" и "Белый Барс".

11-го и 12 марта в чемпионате Украинской хоккейной лиги стартуют полуфинальные серии плей-офф, в рамках которых за места в финале сразятся «Кременчуг» и «Днепр», а также «Донбасс» и «Белый Барс».

Полуфинальные серии продлятся до четырёх побед одной из команд. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

11 марта, 13 марта (Кременчуг)

18:30 «Кременчуг» – «Днепр»

Полуфинальную серию плей-офф откроют действующий вице-чемпион Украины «Кременчуг» и дебютант чемпионата «Днепр». Кременчужане, которые заняли второе место по итогам регулярного чемпионата, получают право начинать полуфинал на домашней площадке.

В отличие от соперника, получившего недельную фору отдыха, «Днепр» готовился к матчам 1/2 финала через поединки с «Ледяными Волками». Четвертьфинал подопечные Дмитрия Пидгурского провели неплохо, забросив в ворота киевлян 12 шайб и выиграв оба матча серии.

Что касается очных встреч «Кременчуга» и «Днепра», то из 8 поединков 6 остались за командой из Кременчуга, причем два из них команда Александра Савицкого выиграла в овертайме. Те два поединка, которые остались на счету «Днепра», также завершались либо в овертайме, либо в серии буллитов.

Всего в 8 матчах кременчужане нанесли 282 броска по воротам херсонцев, из которых реализовали 21 момент. «Днепр» в тех же встречах с «Кременчугом» создал 239 моментов, из которых только 17 стали голевыми.

Стоит отметить, что в этой паре встретятся лучшие нападение и защита текущего чемпионата – кременчужане реализовывали каждый седьмой голевой момент, забросив в общей сложности 205 шайб, а херсонцы нейтрализовывали 93.8% атак противника и пропустили всего 70 голов.

12 марта и 14 марта (Дружковка)

18:30 «Донбасс» – «Белый Барс»

Вторую полуфинальную пару составляют действующий чемпион Украины «Донбасс» и белоцерковский «Белый Барс». Команды завершили регулярный чемпионат на первом и четвёртом месте соответственно. В связи с этим дончане получили право начинать серию на домашней арене в Дружковке.

«Донбасс», как и «Кременчуг», пропустил стадию четвертьфинала и получил неделю для плодотворной подготовки к решающим матчам сезона. В свою очередь, «Белый Барс» готовился к полуфиналу на практике, выиграв два матча против харьковского МХК «Динамо».

Все 8 очных встреч команд остались за донецким клубом с общим счётом 45:9. Только один раз у «Белого Барса» получилось отнять очки у действующего чемпиона Украины, переведя встречу в дополнительное время.

Лучшим бомбардиром «Донбасса» в матчах против белоцерковского клуба стал Александр Костиков, который в 7 матчах набрал 13 (8+5) очков. Столько же баллов набрал и капитан команды Виктор Захаров, а лучший форвард команды Виталий Лялька в матчах против «Белого Барса» заработал 10 (4+6) очков.

У «Белого Барса» чаще всего отличался защитник Сергей Логач, который набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах. По три балла себе в актив записали Денис Бородай, Павел Таран и Никита Лесников.

Добавим, что после того, как обе полуфинальные пары проведут по два матча в Кременчуге и Дружковке, соперничество продлится на площадках соответственно Херсона (16-го и 18 марта) и Белой Церкви (17-го и 19 марта).