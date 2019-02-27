Бойфренд Свитолиной: у нас разные подходы к делу, и в этом красота наших отношений

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о разнице в подходе к тренировочному процессу с Элиной Свитолиной.

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал об отношениях с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и различном с ней подходе к тренировкам.

«Я восхищаюсь тем, что она делает, как она работает, какой у неё менталитет. Это невероятно. Тем не менее я всегда говорю, что такой подход не для меня. Это слишком серьёзный путь, но это её путь. Именно так Элина добилась того, что она имеет сейчас.

Читайте также"Рано или поздно ты выиграешь Большой Шлем" - украинские звезды записали видео в поддержку Свитолиной

Конечно, я тоже много занимаюсь с тренером, много времени провожу в зале, но это нечто иное. Я по-другом смотрю на весь процесс, и это нормально. Несмотря на то что у нас разные подходы к делу, и я, и Элина желают находиться в топе – это главное, в этом красота наших отношений.

Главная мотивация, которая есть у меня и Элины, это заставить друг друга гордиться собой. Я люблю, когда она побеждает. Я очень горжусь ею. Думаю, то же самое чувствует и она, когда выигрываю я», – сказал Монфис, которого цитирует Sport360.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина и ее бойфренд француз Гаэль Монфис создали совместную страничку в Instagram.