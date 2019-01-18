Свитолина и ее бойфренд Монфис создали совместный аккаунт в Instagram
12:18, 18 января 2019Другое
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Украинская теннисистка накануне объявила о том, что встречается с французом.
Элина Свитолина встречается с французом Гаэлем Монфисом/ j48tennis.net
Украинская теннисистка Элина Свитолина и уу бойфренд француз Гаэль Монфис создали совместную страничку в Instagram.
Также там появилось уже первое видео.
Накануне Элина Свитолина на пресс-конференции после победного матча на Открытом чемпионате Австралии по теннису объявила о том, что встречается с французским игроком. Он ее поддерживал на трибуне Центрального корта имени Рода Лейвера на стадионе в Мельбурне, где и проходит Открытый чемпионат Австралии.
Украинка уже дошла до третьего круга турнира - 1/16 финала. Свой ближайший матч она проведет в ночь на субботу.
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