Свитолина и ее бойфренд Монфис создали совместный аккаунт в Instagram

Украинская теннисистка накануне объявила о том, что встречается с французом.

Украинская теннисистка Элина Свитолина и уу бойфренд француз Гаэль Монфис создали совместную страничку в Instagram.

Также там появилось уже первое видео.

Накануне Элина Свитолина на пресс-конференции после победного матча на Открытом чемпионате Австралии по теннису объявила о том, что встречается с французским игроком. Он ее поддерживал на трибуне Центрального корта имени Рода Лейвера на стадионе в Мельбурне, где и проходит Открытый чемпионат Австралии.

Украинка уже дошла до третьего круга турнира - 1/16 финала. Свой ближайший матч она проведет в ночь на субботу.