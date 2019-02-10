Спринтерские гонки этапа Кубка мира в канадском Кэнморе отменены

В городе остается аномально низкая температура, менее чем -20 градусов.

Гонки этапа Кубка мира по биатлону в мужском и женском спринте в канадском Кэнморе, ранее запланированные на воскресенье, отменены.

Оба соревнования были отменены после заседания жюри в воскресенье утром (по местному времени), сообщает официальный сайт Международной федерации биатлона.

Температура в Кенморе будет оставаться около -20 градусов по Цельсию в течение большей части дня. Таким образом, жюри соревнований решило отменить спринтерские соревнования как для мужчин, так и для женщин.

Соревнования Кубка Мира BMW IBU будут возобновлены в четверг женским спринтом в Солдат-Холлоу, где проходили соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игры 2002 года в Мидуэе, штат Юта (Солт-Лейк Сити, США).