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Спринтерские гонки этапа Кубка мира в канадском Кэнморе отменены

20:45, 10 февраля 2019
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Гонки этапа КМ по биатлону перенесены из-за экстремальных морозов / biathlonworld.com

Оба соревнования были отменены после заседания жюри в воскресенье утром (по местному времени), сообщает официальный сайт Международной федерации биатлона.

Температура в Кенморе будет оставаться около -20 градусов по Цельсию в течение большей части дня. Таким образом, жюри соревнований решило отменить спринтерские соревнования как для мужчин, так и для женщин.

Соревнования Кубка Мира BMW IBU будут возобновлены в четверг женским спринтом в Солдат-Холлоу, где проходили соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игры 2002 года в Мидуэе, штат Юта (Солт-Лейк Сити, США).

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Теги: #мороз#сборная Украины#биатлон#Кубок мира