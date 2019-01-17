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Украинская биатлонистка Журавок выиграла золото экспериментальной гонки Кубка IBU

17:22, 17 января 2019
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Юлия Журавок / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Юлия Журавок выиграла золото короткой индивидуальной гонки на 12,5 км на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле (Германия).

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Cпорсменка закрыла все мишени и выиграла с гандикапом в более чем минуту. Второе место и третье место заняли шведки Шардин Слоф и Элизабет Хегберг.

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Что касается остальных украинок, то Мария Кручова с одним промахом в пассиве заняла четвертое место. Яна Бондарь после первых двух рубежей имела 4 промаха, однако в дальнейшем идеально отработала две стрельбы и заняла 11-е место. Надежда Белкина промахнулась шесть раз и заняла 22-е место. Еще одна украинка Ольга Абрамова не стартовала.

Отметим, что эта гонка стала экспериментальной: за каждый промах спортсменам давали 45 секунд штрафа.

Результаты гонки:

1.  Юлия Журавок  (0+0+0+0)  36:47,0

2.  Шардин Слуф  (0+0+0+1)  +1:01,9

3.  Элизабет Хогберг  (0+0+2+1)  +1:38,7

4.  Мария Кручова  (1+0+0+0)  +2:11,4

...

11.  Яна Бондарь  (1+3+0+0)  +3:06,5

22.  Надежда Белкина  (1+2+3+0)  +4:09,6

Напомним, Журавок не была включена в состав женской сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге. 

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Теги: #биатлон