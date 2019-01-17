Украинская биатлонистка Журавок выиграла золото экспериментальной гонки Кубка IBU

Гонка стала экспериментальной: за каждый промах спортсменкам давали 45 секунд штрафа.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок выиграла золото короткой индивидуальной гонки на 12,5 км на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле (Германия).

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Cпорсменка закрыла все мишени и выиграла с гандикапом в более чем минуту. Второе место и третье место заняли шведки Шардин Слоф и Элизабет Хегберг.

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Что касается остальных украинок, то Мария Кручова с одним промахом в пассиве заняла четвертое место. Яна Бондарь после первых двух рубежей имела 4 промаха, однако в дальнейшем идеально отработала две стрельбы и заняла 11-е место. Надежда Белкина промахнулась шесть раз и заняла 22-е место. Еще одна украинка Ольга Абрамова не стартовала.

Отметим, что эта гонка стала экспериментальной: за каждый промах спортсменам давали 45 секунд штрафа.

Результаты гонки:

1. Юлия Журавок (0+0+0+0) 36:47,0

2. Шардин Слуф (0+0+0+1) +1:01,9

3. Элизабет Хогберг (0+0+2+1) +1:38,7

4. Мария Кручова (1+0+0+0) +2:11,4

...

11. Яна Бондарь (1+3+0+0) +3:06,5

22. Надежда Белкина (1+2+3+0) +4:09,6

Напомним, Журавок не была включена в состав женской сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.