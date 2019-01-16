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Казахская теннисистка проиграла на Australian Open и показала фанатам средний палец (видео)

16:39, 16 января 2019
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На Открытом чемпионате Австралии не все спортсмены ведут себя корректно / ausopen.com

Экс-россиянка, а ныне представительница сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева в первом круге открытого чемпионата Австралии уступила швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах - 5:7, 6:4, 2:6.

После завершения матча Путинцева, покидая корт, продемонстрировала фанатам средний палец, сообщается в Twitter Филиппа Бооси.

Ранее сегодня на турнире в Мельбурне свой матч второго круга также проиграла украинка Леся Цуренко.

В четверг матчи втрого круга проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 27 января.

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Теги: #Мельбурн#теннис#Открытый чемпионат Австралии