Казахская теннисистка проиграла на Australian Open и показала фанатам средний палец (видео)

Юлия Путинцева отметилась неподобающим поведением.

Экс-россиянка, а ныне представительница сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева в первом круге открытого чемпионата Австралии уступила швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах - 5:7, 6:4, 2:6.

После завершения матча Путинцева, покидая корт, продемонстрировала фанатам средний палец, сообщается в Twitter Филиппа Бооси.

Ранее сегодня на турнире в Мельбурне свой матч второго круга также проиграла украинка Леся Цуренко.

В четверг матчи втрого круга проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 27 января.