Казахская теннисистка проиграла на Australian Open и показала фанатам средний палец (видео)
16:39, 16 января 2019Другое
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Юлия Путинцева отметилась неподобающим поведением.
На Открытом чемпионате Австралии не все спортсмены ведут себя корректно / ausopen.com
Экс-россиянка, а ныне представительница сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева в первом круге открытого чемпионата Австралии уступила швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах - 5:7, 6:4, 2:6.
После завершения матча Путинцева, покидая корт, продемонстрировала фанатам средний палец, сообщается в Twitter Филиппа Бооси.
Ранее сегодня на турнире в Мельбурне свой матч второго круга также проиграла украинка Леся Цуренко.
В четверг матчи втрого круга проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 27 января.
Wow! Yulia Putintseva giving the finger has she walked off court!#AusOpenpic.twitter.com/Hz1v0O2dk3— Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) 16 января 2019 г.
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